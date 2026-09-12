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Булыкин об Олейникове и «Рубине»: «Игрок не виноват – договариваются агенты. Его выставили неправильным пацаном»

Дмитрий Булыкин высказался о срыве трансфера Ивана Олейникова в « Рубин ». Хавбек «Крыльев Советов» в итоге перешел в ЦСКА .

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