Врач предупредил о связанных с ночной жаждой заболеваниях Жажда ночью — симптом неспецифический, и может вообще ни о чем страшном не говорить, но иногда все же указывает на серьезные заболевания, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.
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