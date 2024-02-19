НИКАКОГО ГКЧП В 1991 году НЕ БЫЛО!

ИМ

Ильдус Мамлеев

Интересно, что же это за супер компьютер рассчитал все и тогда всё разложил по полочкам. Такой просто нельзя было просчитать. Может быть Андропов и запустил процесс, но тогда бы он не дал раз воровать золотой запас СССР, а н его реально профукал, не дал бы Ельцину загнать РФ в долговой ярмо перед Западом и США. Так что статья не о чем, так связывание ниточек, давно сьеденного молью ковра. Только и всего.