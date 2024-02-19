ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Петрова
    Авдеевка стала почти Сталинградом, судя по количеству жертв. Нато разгромит нас в два счетаПочему Азов сбежа...
  • Юрий Золотарев
    А еще из состава России выходят Япония и Китай!! Вот  ЭТОГО  уже не пережить!!"Монголия выходит...
  • Юрий Золотарев
    Законное место "Азова" - в выгребной яме!!Почему Азов сбежа...

НИКАКОГО ГКЧП В 1991 году НЕ БЫЛО!

НИКАКОГО ГКЧП В 1991 году НЕ БЫЛО!

  НИКАКОГО ГКЧП В 1991 году НЕ БЫЛО! Была инсценировка. Сами члены ГКЧП (Янаев, маршал Язов) об этом знали или догадывались? Трудно сказать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Интересно, что же это за супер компьютер рассчитал все и тогда всё разложил по полочкам. Такой просто нельзя было просчитать. Может быть Андропов и запустил процесс, но тогда бы он не дал раз воровать золотой запас СССР, а н его реально профукал, не дал бы Ельцину загнать РФ в долговой ярмо перед Западом и США. Так что статья не о чем, так связывание ниточек, давно сьеденного молью ковра. Только и всего.
Ответить
3 час.
Кошмар
Ясно, что верхушка КПСС развалила СССР не без помощи КГБ. Только вот планировать так глубоко, на десятки лет, ни КПСС, ни КГБ, вряд ли могло. Если у них и был какой-то план, то он уже через несколько лет пошёл сикось-накось.
Ответить
1 час.
Анфиса Иванова
Согласна. Особенно про постановки с танками...и под танками...
Ответить
42 мин.

Картина дня

наверх