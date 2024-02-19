НИКАКОГО ГКЧП В 1991 году НЕ БЫЛО! Была инсценировка. Сами члены ГКЧП (Янаев, маршал Язов) об этом знали или догадывались? Трудно сказать.
НИКАКОГО ГКЧП В 1991 году НЕ БЫЛО!
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Интересно, что же это за супер компьютер рассчитал все и тогда всё разложил по полочкам. Такой просто нельзя было просчитать. Может быть Андропов и запустил процесс, но тогда бы он не дал раз воровать золотой запас СССР, а н его реально профукал, не дал бы Ельцину загнать РФ в долговой ярмо перед Западом и США. Так что статья не о чем, так связывание ниточек, давно сьеденного молью ковра. Только и всего.
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3 час.
Кошмар
Ясно, что верхушка КПСС развалила СССР не без помощи КГБ. Только вот планировать так глубоко, на десятки лет, ни КПСС, ни КГБ, вряд ли могло. Если у них и был какой-то план, то он уже через несколько лет пошёл сикось-накось.
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1 час.
Анфиса Иванова
Согласна. Особенно про постановки с танками...и под танками...
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42 мин.
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