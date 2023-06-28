БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Программа «Иванов»: Какой боевой самолет был нужен РККА в середине 30-х годов

Программа «Иванов»: Какой боевой самолет был нужен РККА в середине 30-х годов

В некоторых исторических вправках упоминается программа под загадочным названием «Иванов». Суть ее состоит в том, что для советской армии планировалось построить войсковой самолет общего назначения, соответствующий принятой в 1935 году доктрине.

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