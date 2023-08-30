"Мигранты устроили бунт в Калужской области". Требуют соблюдения их прав – губернатор ответил гастарбайтерам очень жестко

Сергей Кандауров Сам в ШОКЕ сударыня. Приехал , поработал, деньгу в карман и айда в кишлак, ублажай Гульчатай и плоди мал-мала: бола и кизбола, родителей люби , а к нам , акромя , как заработать, не имей иных поползновений. Кишлак, родина твоя, коль не устраивает твоего бая борзость, кирка , взмах и покатилась голова того «ишака»!!!!

И Ирина А в чем Ирина не права?. Все проблемы с мигрантами начинаются с миграционной политики.. Кто то не доработал этот закон или кто то плюнул на него в погоне за лёгкой наживой?. Обидно и противно, что страдает народ от наплыва этой, зачастую, наглой массы