В миграционной сфере позитив найти, конечно, сложно – буквально сегодня писал, как приезжие из Средней Азии захватили подмосковную Малаховку, превратив поселок в рассадник криминал и центр наркотрафика – но в целом можно.
"Мигранты устроили бунт в Калужской области". Требуют соблюдения их прав – губернатор ответил гастарбайтерам очень жестко
Комментарии
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Сергей Кандауров
Сам в ШОКЕ сударыня. Приехал , поработал, деньгу в карман и айда в кишлак, ублажай Гульчатай и плоди мал-мала: бола и кизбола, родителей люби , а к нам , акромя , как заработать, не имей иных поползновений. Кишлак, родина твоя, коль не устраивает твоего бая борзость, кирка , взмах и покатилась голова того «ишака»!!!!
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7 час.
И
Ирина
А в чем Ирина не права?. Все проблемы с мигрантами начинаются с миграционной политики.. Кто то не доработал этот закон или кто то плюнул на него в погоне за лёгкой наживой?. Обидно и противно, что страдает народ от наплыва этой, зачастую, наглой массы
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7 час.
Сергей Микульский
Да у нас в России куда не плюнь, в любой отрасли бардак. Гордились армией, но и тут сели в лужу. Чиновников расплодили, а они только своим обогащением занимаются.
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5 час.
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