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ФАС выявила дорожный картель на 8,7 млрд рублей

ФАС выявила дорожный картель на 8,7 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки сговора при заключении контрактов на ремонт автомобильных дорог.

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