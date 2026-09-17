Командир Памир: российские расчеты FPV-дронов действуют вблизи позиций ВСУ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск с освобождением Константиновки в ДНР получили возможность выполнять задачи вблизи позиций ВСУ, расширили полетную дальность ударных беспилотников.
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