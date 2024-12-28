Токаев: спасатели предотвратили серьезные последствия авиакатастрофы под Актау

Бригады медиков и специалисты МЧС Казахстана предотвратили более серьезные последствия авиакатастрофы в аэропорту Актау, заявил на посвященном инциденту совещании президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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