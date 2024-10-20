МИД: в РФ и Европе проработают варианты транзита газа после отказа Украины

Европейские потребители знают о решении украинских властей не продлевать соглашение на транзит газа. Стороны прорабатывают альтернативные варианты транзита, заявил РИА «Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии