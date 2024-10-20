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МИД: в РФ и Европе проработают варианты транзита газа после отказа Украины

МИД: в РФ и Европе проработают варианты транзита газа после отказа Украины

Европейские потребители знают о решении украинских властей не продлевать соглашение на транзит газа. Стороны прорабатывают альтернативные варианты транзита, заявил РИА «Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

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