За прошедшие сутки зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшим

В 10-10 в Кинешме на площади Революции 49-летний водитель «DFM S30» при повороте налево совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 70-летнюю женщину, которая после осмотра сотрудниками скорой медицинской помощи оставлена на месте ДТП.