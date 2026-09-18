«Поразим оставшиеся А-50У»: производитель «Фламинго» о самолётах ДРЛО

Различные западные мониторинговые ресурсы давно указывали на то, что ВС РФ используют самолёты радиолокационного дозора А-50 при отражении атак крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго», которыми противник пытается наносить удары вглубь территории России.
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