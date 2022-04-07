Всегда безупречна: 10 дельных советов, которые спасут образ и помогут всегда выглядеть идеально

Выходя из дома мы всегда выглядим идеально, но жизнь полна сюрпризов. Пятно на белоснежной блузке, стрелка на колготках пошла, попали под дождь в замшевых ботинках.
Популярные статьи
- Самые настоящие ленивые пирожки, они всегда выручают. А начинка подойдет любая
- Витамин С не работает, если его принимать вечером: как и в какое время следует принимать витамины для достижения наилучшего эффекта?
- Для естественного вау-эффекта: 4 домашних средства, которые сделают брови красивыми и густыми
Свежие комментарии