Ванилла SU

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Всегда безупречна: 10 дельных советов, которые спасут образ и помогут всегда выглядеть идеально

Всегда безупречна: 10 дельных советов, которые спасут образ и помогут всегда выглядеть идеально

Выходя из дома мы всегда выглядим идеально, но жизнь полна сюрпризов. Пятно на белоснежной блузке, стрелка на колготках пошла, попали под дождь в замшевых ботинках.

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