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Джокович проиграл 5 из 6 своих последних полуфиналов на турнирах «Большого шлема»

Новак Джокович уступил Яннику Синнеру в полуфинале « Уимблдона » – 4:6, 4:6, 4:6. Серб проиграл пять из шести своих последних полуфиналов на турнирах «Большого шлема».

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