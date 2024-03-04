Сеть специализированных клиник для женщин откроется в Москве

Для заботы о женском здоровье и поддержки желания стать матерью в столице внедряется новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, в рамках которого все виды медицинского сопровождения проводятся в одном комплексе.
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