В кино с «Моим районом»: локация «Территории будущего. Москва 2030» в Музеоне приглашает на реконструкции фильмов

Крупнейший форум-фестиваль этого лета «Территория будущего. Москва 2030», который показывает москвичам и туристам все грани жизни и возможности огромного мегаполиса, продолжает удивлять своих посетителей.
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