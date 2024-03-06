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В России запустили производство двигателей для Haval

В России запустили производство двигателей для Haval

Это позволит повысить уровень локализации моделей Haval. Однако эксперты подчеркивают, что машины от этого вряд ли станут дешевле — на рыночные цены влияют другие факторыВ Тульской области запущен завод по производству двигателей Haval.

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