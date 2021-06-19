ЦИК рекомендует МИДЕИ курировать избирательные участки за рубежом

Центральная избирательная комиссия рекомендует Министерству иностранных дел и европейской интеграции взять на себя делегирование председателей избирательных бюро, которые будут открыты за рубежом на предстоящих выборах в законодательный орган.
Центральная избирательная комиссия рекомендует Министерству иностранных дел и европейской интеграции взять на себя делегирование председателей избирательных бюро, которые будут открыты за рубежом на предстоящих выборах в законодательный орган.
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