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ЦИК рекомендует МИДЕИ курировать избирательные участки за рубежом

ЦИК рекомендует МИДЕИ курировать избирательные участки за рубежом

Центральная избирательная комиссия рекомендует Министерству иностранных дел и европейской интеграции взять на себя делегирование председателей избирательных бюро, которые будут открыты за рубежом на предстоящих выборах в законодательный орган.

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