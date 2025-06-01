С этим тэзисом мы шагнем в могилу?

Мы не такие. Взрывать линии поставок вооружений к передовой не можем, там могут оказаться мирные бандеровцы.

Андрей Матвеев

На самолетах перемещаться опасно, теперь и поезда в группе риска. Остались нам ишаки? А что? Не зря все эти фестивали плова и прочей азиатской еды. Нас плавно подводят под конкретный стиль жизни.