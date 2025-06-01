Русская весна
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Русская весна

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Названа причина обрушения моста в Курской области (ФОТО)

Названа причина обрушения моста в Курской области (ФОТО)

Железнодорожный мост под Курском обрушился из-заподрыва, как и в Брянске, сообщил источник. Злоумышленники заложили два заряда: на опору и под полотно, в 30 метрах от моста.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
С этим тэзисом мы шагнем в могилу?
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7 час.
Геннадий
Мы не такие. Взрывать линии поставок вооружений к передовой не можем, там могут оказаться мирные бандеровцы.
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6 час.
Андрей Матвеев
На самолетах перемещаться опасно, теперь и поезда в группе риска. Остались нам ишаки? А что? Не зря все эти фестивали плова и прочей азиатской еды. Нас плавно подводят под конкретный стиль жизни.
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6 час.
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