В Северной Осетии полицейскими установлен гражданин, который прятал в морозильной камере автомат с боеприпасами

В Северной Осетии в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с коллегами из ГКОН и кинологами ОМВД России по Дигорскому району выявлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов 65-летним жителемс.