Тот самый дом, в котором были прописаны 4 брата-акробата из Азербайджана

Медвежий уголДети и семьяТот самый дом, в котором были прописаны 4 брата-акробата из Азербайджана автор - Политические будни Вот тот самый дом, в котором были прописаны 4 брата из Азербайджана.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьхохлошумерА почему они не служили в армии?! Гнать всех нах.!Александр ФесенкоДык они в этом доме были не только прописаны, но и прокаканы...Борис ПронинОдин из них служил..Александр СимаковПо закону жильё должно быть пригодно для проживания, а по факту прописывают везде, лишь бы адрес был. Может быть поэтому в документах, анкетах и проч. есть две графы: адрес, где прописан и адрес фактического проживания.ЕвгенийДолжный быть вопросы к МВД и миграционной службе. Только кто эти вопросы будет задавать.Борис ПронинНадо вообще всех чурбанов по стране проверить насчёт прописки и гражданства и кто им помогал, если что не так...Veera GolubА почему Рафик Исмагилович Куляев, начальник управления по делам миграции и Магомед Руслан Гаджиалиевич - начальник полиции- работают на этих должностях? Кто их назначал туда? Русских точно не нашлось, чтобы назначить на эти должности? Думаю, что пока такие начальники сидят на этих местах- гражданство РФ будет разлетаться как горячие пирожки! Самое время проверить, каким имуществом владеют оные товарищи и члены их семей. Всем было бы интересно, особенно налоговой и ФСБ тоже.Комментировать
Свежие комментарии