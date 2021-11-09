Медвежий угол

36 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Veera Golub
    А почему Рафик Исмагилович Куляев, начальник управления по делам миграции и Магомед Руслан Гаджиалиевич - начальник ...Тот самый дом, в ...
  • Дмитрий Воскресенский
    Ну да, каждый выполняет свои обязанности перед обществом, как может, на что выучился. Нормально. Все получают по свое...Почему борьба с к...
  • Дмитрий Воскресенский
    Ну да, каждый выполняет свои обязанности перед обществом, как может, на что выучился. Нормально. Все получают по свое...Почему борьба с к...

Тот самый дом, в котором были прописаны 4 брата-акробата из Азербайджана

Тот самый дом, в котором были прописаны 4 брата-акробата из Азербайджана

автор - Политические будни Вот тот самый дом, в котором были прописаны 4 брата из Азербайджана.

Вернуться к статье
Обсудить
хохлошумер
А почему они не служили в армии?! Гнать всех нах.!
Александр Фесенко
Дык они в этом доме были не только прописаны, но и прокаканы...
Борис Пронин
Один из них служил..
Александр Симаков
По закону жильё должно быть пригодно для проживания, а по факту прописывают везде, лишь бы адрес был. Может быть поэтому в документах, анкетах и проч. есть две графы: адрес, где прописан и адрес фактического проживания.
Евгений
Должный быть вопросы к МВД и миграционной службе. Только кто эти вопросы будет задавать.
Борис Пронин
Надо вообще всех чурбанов по стране проверить насчёт прописки и гражданства и кто им помогал, если что не так...
Veera Golub
А почему Рафик Исмагилович Куляев, начальник управления по делам миграции и Магомед Руслан Гаджиалиевич - начальник полиции- работают на этих должностях? Кто их назначал туда? Русских точно не нашлось, чтобы назначить на эти должности? Думаю, что пока такие начальники сидят на этих местах- гражданство РФ будет разлетаться как горячие пирожки! Самое время проверить, каким имуществом владеют оные товарищи и члены их семей. Всем было бы интересно, особенно налоговой и ФСБ тоже.

Картина дня

наверх