Мохаммад-Багер Галибаф пообещал закрыть Ормузский пролив для нефти

Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не позволит никому на Ближнем Востоке экспортировать нефть, если Ирану это запрещено.
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