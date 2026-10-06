На Урале после снегопадов до 25 см придёт потепление до +16 °C

Днём 7 октября Свердловская область окажется под влиянием фронтальной системы, которая принесёт дожди, а на крайнем севере — мокрый снег, после чего с 8 по 12 октября среднесуточная температура поднимется на 1–3 °C выше климатической нормы.
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