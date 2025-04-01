«ПСЖ» с Сафоновым устроил суперкамбек, «Реал» спасся в матче-триллере, «Байер» опозорился. Главное в Европе

Не без сенсаций!«ПСЖ» с Сафоновым одержал волевую победу над «Дюнкерком» и вышел в финал Кубка ФранцииВ Лилле завершился полуфинальный матч Кубка Франции, в котором «ПСЖ» одержал волевую победу над «Дюнкерком».