Полнолуние, перемены и новые решения: что обещает гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2026 года Елена ГалицкаяКонец июля 2026 года для многих любителей астрологии обещает стать периодом перемен, эмоциональных испытаний и переоценки жизненных целей.
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