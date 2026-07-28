Кирпичная кладка XIX века и светлая гостиная: как устроена квартира Ирины Пеговой в центре Москвы

Интерьер квартиры Ирины Пеговой далек от привычного глянца и стереотипов о жилье знаменитостей. Здесь нет позолоты или холодного мрамора — пространство привлекает мягкой цветовой гаммой, обилием света и деталями, создающими домашний уют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии