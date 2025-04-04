Раскрыта требующаяся для спасения Паши Техника сумма

Бывшая жена находящегося в больнице в Таиланде российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая сообщила, что на спасение музыканта требуется 5 миллионов бат (более 12 миллионов рублей).
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