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Мэттью Бут: «Никогда не слышал о бандитской славе Ростова. Россия — самая дружелюбная страна»

Мэттью Бут: «Никогда не слышал о бандитской славе Ростова. Россия — самая дружелюбная страна»

— Ростов — папа. Встречались ли с криминалом в этом городе? — Нет. Никогда не слышал о бандитской славе Ростова.

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