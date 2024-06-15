Депутат Немкин: мошенники могут создать ложные сайты онлайн-игр и соцсетей

Во время каникул школьники проводят больше времени в интернете. Это мотивирует аферистов придумывать новые мошеннические схемы, заявил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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