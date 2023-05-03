Студенты Российской Академии музыки имени Гнесиных проводят уроки в детских музыкальных школах ЯНАО

В шести городах ЯНАО гостят студенты московской академии музыки. В течение пяти дней они выступят перед учащимися детских школ искусств с мастер-классами, откроют им тонкости игры на различных музыкальных инструментах — от фортепиано до балалайки.
В шести городах ЯНАО гостят студенты московской академии музыки. В течение пяти дней они выступят перед учащимися детских школ искусств с мастер-классами, откроют им тонкости игры на различных музыкальных инструментах — от фортепиано до балалайки.
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