«Питтсбург» выменял Райана Джонсона у «Баффало», отдав Калеба Джонса и Лаача

« Питтсбург » и « Баффало » совершили обмен. «Пингвинс» получили 25-летнего Райана Джонсона. У американца действует односторонний контракт с кэпхитом 875 тысяч долларов (до 2028 года).
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