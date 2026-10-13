«Питтсбург» выменял Райана Джонсона у «Баффало», отдав Калеба Джонса и Лаача

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« Питтсбург » и « Баффало » совершили обмен. «Пингвинс» получили 25-летнего Райана Джонсона. У американца действует односторонний контракт с кэпхитом 875 тысяч долларов (до 2028 года).