МИД РФ обвинил Запад в давлении на Латинскую Америку

Запад давит на Латинскую Америку в вопросе поставок оружия на Украину, хотя страны континента выступают принципиально против этого, заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции "Россия - Латинская Америка".