«Огнём артиллерии противник был остановлен»: в ВС РФ заявили об отражении трёх атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Военнослужащие российской группировки «Центр» в ходе работы на Краснолиманском направлении отразили три атаки штурмовых отрядов ВСУ в районе Серебрянского лесничества, сообщили в пресс-центре объединения.
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