“White House border czar Tom Homan defended the raid on Rep. Ilhan Omar’s D.C. home last week, arguing that the federal government has a ‘strong case’ against the Minnesota Democrat,” the Washington Sun reports.
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