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Вильфанд предупредил о резком похолодании жителей нескольких регионов России

Вильфанд предупредил о резком похолодании жителей нескольких регионов России

Температура значительно ниже климатической нормы ожидается в нескольких регионах России. Среди них Мурманская, Томская области, Карелия и Таймыр, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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