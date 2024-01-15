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Обнаружена связь между витамином B9 и раком кишечника

Обнаружена связь между витамином B9 и раком кишечника

До сих пор нет единого мнения о том, в какой степени окружающая среда влияет на риск развития рака. Впрочем, исследования показывают, что рацион человека, безусловно, может вносит свой вклад, особенно при раке толстой кишки.

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