Обнаружена связь между витамином B9 и раком кишечника

До сих пор нет единого мнения о том, в какой степени окружающая среда влияет на риск развития рака. Впрочем, исследования показывают, что рацион человека, безусловно, может вносит свой вклад, особенно при раке толстой кишки.
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