Участники рекордной экспедиции «100 000 километров возможностей» посетят Петербург

Они приедут в парк «Россия – моя история» В Историческом парке «Россия – моя история» в понедельник, 8 июля, пройдет встреча команды участников рекордной автоэкспедиции «100 000 километров возможностей» с журналистами, сообщает телеканал Санкт-Петербург.
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