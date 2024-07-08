Участники рекордной экспедиции «100 000 километров возможностей» посетят Петербург

Они приедут в парк «Россия – моя история» В Историческом парке «Россия – моя история» в понедельник, 8 июля, пройдет встреча команды участников рекордной автоэкспедиции «100 000 километров возможностей» с журналистами, сообщает телеканал Санкт-Петербург.