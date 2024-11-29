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Масоэро о русских девушках: «Произвели впечатление, их глаза и лица отличаются, действительно красивые. Мне говорили, что самые красивые в Крыму, но так и не доехал туда»

– Согласны с утверждением, что русские женщины – самые красивые в мире? – Возможно, это так. Их главное отличие от остальных женщин – глаза, они очень красивые.

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