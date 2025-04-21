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В мире отмечают день Матери-Земли

В мире отмечают день Матери-Земли

Ежегодно 22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. Он служит напоминанием людям о важности бережного отношения к нашей планете, поддержания экологического равновесия и защиты окружающей среды от последствий деятельности человека.

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