В мире отмечают день Матери-Земли

Ежегодно 22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. Он служит напоминанием людям о важности бережного отношения к нашей планете, поддержания экологического равновесия и защиты окружающей среды от последствий деятельности человека.
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