Нападение Ирана на Израиль: сколько пострадавших, какие цели поражены

Иран в ночь с 13 на 14 апреля осуществил массированную атаку на Израиль. Сколько человек пострадало в результате удара, какие цели удалось поразить Тегерану? Сегодня 16K прочитали Что известно о пострадавших В пресс-службе Скорой помощи Израиля (MDA) сообщили, что местные медики оказали помощь 31 человеку, которые испытали чувство сильной тревоги или пострадали по пути в убежища во время атаки со стороны Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Громко хлопнул дверью». Западная элита в шоке: Путин не спустил хамства по отношению к России и ушел «по-английски»
- Россия лишает Казахстан трех жизненно важных проектов: строительство нового обхода, перенос производства тантала и уход с Байконура.
- Национализация полным ходом. Россия забрала у американцев сотни тысяч гектаров плодородных сельхоз земель
Свежие комментарии