Нападение Ирана на Израиль: сколько пострадавших, какие цели поражены

Иран в ночь с 13 на 14 апреля осуществил массированную атаку на Израиль. Сколько человек пострадало в результате удара, какие цели удалось поразить Тегерану? Сегодня 16K прочитали Что известно о пострадавших В пресс-службе Скорой помощи Израиля (MDA) сообщили, что местные медики оказали помощь 31 человеку, которые испытали чувство сильной тревоги или пострадали по пути в убежища во время атаки со стороны Ирана.