Die Welt: наблюдатели насторожились из-за особого отношения Байдена к фон дер Ляйен

На саммите ЕС–США 20 октября председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен получила к себе особое отношение со стороны американского президента Джо Байдена, отметила обозреватель Welt Стефани Больцен.
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