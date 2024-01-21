Генпрокуратура поддержала замену штрафов бизнесменам предупреждением

Генпрокуратура поддержала идею уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова заменить штрафы бизнесменам предупреждением при первичном административном правонарушении.
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