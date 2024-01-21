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Генпрокуратура поддержала замену штрафов бизнесменам предупреждением

Генпрокуратура поддержала замену штрафов бизнесменам предупреждением

Генпрокуратура поддержала идею уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова заменить штрафы бизнесменам предупреждением при первичном административном правонарушении.

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