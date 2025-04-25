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Сумму долга при выезде за границу могут увеличить

Депутаты Госдумы от разных фракций разработали законопроект, предлагающий увеличить минимальную планку долга, при которой может быть ограничен выезд за границу, с 30 до 90 тысяч рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

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