Сумму долга при выезде за границу могут увеличить

Депутаты Госдумы от разных фракций разработали законопроект, предлагающий увеличить минимальную планку долга, при которой может быть ограничен выезд за границу, с 30 до 90 тысяч рублей, а в случае неисполнения должником требований по уплате долга — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.