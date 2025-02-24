«Индекс угощения». Во сколько обойдутся блины в 2025 году?

На Масленицу принято есть блины. Многие любят и с разной начинкой — сметана, джемы, сгущенка, красная икра, Стоимость продуктов, которые потребуются для теста на четыре порции, с 2024 года увеличилась меньше чем на 10 рублей, а вот по 100 граммов начинки значительно прибавили в цене.