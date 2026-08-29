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Политическая война России и Запада. Победит тот, кто умеет ждать

Политическая война России и Запада. Победит тот, кто умеет ждать

В социальных сетях, в комментариях к различным публикациям постоянно возникает вопрос, почему Россия действует столь осторожно в отношении Запада, который фактически спровоцировал военный конфликт между Российской Федерацией и Украиной.

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