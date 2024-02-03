ВС РФ нанесли за неделю 37 групповых ударов по военным объектам Украины

С 27 января по 3 февраля российские военные нанесли 37 групповых ударов по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, инфраструктуре аэродромов, арсеналам и базам горючего Вооружённых сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии