Возвращаемся в 2018. К вопросу о речных флотилиях или дивизионах в составе ВМФ России

Иногда тема, которую необходимо обсудить, появляется внезапно, вроде бы ниоткуда. Просто кто-то где-то, возможно, даже случайно, что-то сказал, озвучил вопрос, о котором мы, ВО, когда-то уже писали, обсуждали, спорили, высказывались за и против.