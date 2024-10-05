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Екатеринбург и мир

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Первый в СССР сеанс кино со звуком

Первый в СССР сеанс кино со звуком. 05 октября 1929 года на Невском проспекте в Ленинграде был открыт первый звуковой кинозал.

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