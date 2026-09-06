В Соединённых Штатах Америки в последнее время активизировались обсуждения, касающиеся возможности использования последнего шанса для проведения переговоров с Россией.
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Американцы себе на уме. Они думают о выборах в Америке. Они волнуются за репутацию Трампа, но уж никак о судьбе России. Путин должен должен переживать за интересы России и не потакать нацистам. Прощать за издевательствах наших пленных - НЕЛЬЗЯ!