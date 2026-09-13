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Пятый канал

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Песков заявил, что положение киевского режима становится тяжелее день ото дня

Песков заявил, что положение киевского режима становится тяжелее день ото дня

Ситуация для киевского режима день ото дня усложняется. Такое заявление 13 сентября сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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