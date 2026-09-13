Ситуация для киевского режима день ото дня усложняется. Такое заявление 13 сентября сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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