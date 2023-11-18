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Минеев единогласным решением победил Штыркова в кикбоксерском поединке

Минеев единогласным решением победил Штыркова в кикбоксерском поединке

В главном поединке турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ" боец смешанного стиля Владимир Минеев встретится в кикбоксерском поединке с соотечественником Иваном Штырковым и одержал победу единогласным решением судей 30-29, 30-27, 30-27).

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